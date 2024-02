Tänzer in Löwen-, Drachen- und Schweinekostümen treten anlässlich des chinesischen Neujahrs in Lima in Peru auf. Das traditionelle Neujahrsfest ist das wichtigste Fest in China und wird auch in Ländern gefeiert, in denen viele Chinesinnen oder Chinesen leben. 2024 ist das Jahr des Drachen.

Foto: Martin Mejia

2/7