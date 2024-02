Bei der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages in Berlin zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus trägt ein Mann diesen Anhänger an seiner Halskette. Die Botschaft: »Bring them home«. Gemeint sind die entführten Geiseln der Hamas-Attacke auf Israel am 7. Oktober des letzten Jahres.

Foto: Kay Nietfeld

4/8