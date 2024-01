Immer mehr Frauen werden in Kenia Opfer von Femiziden. Dagegen demonstrieren Tausende in den Städten und Gemeinden, wie diese Menschen in der Hauptstadt Nairobi. Diese Demonstration war die größte Veranstaltung, die jemals in Kenia gegen sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt stattfand.

Foto: Brian Inganga

5/16