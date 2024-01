Farbenprächtiges Spektakel spielt sich am Himmel ab, während es am Boden bereits stark windet. Deutschland steht stürmiges Wetter bevor. Auf dem Brocken - dem höchsten Berg Norddeutschlands - werde Orkanstärke erreicht, hieß es am Morgen in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes.

Foto: Matthias Bein

2/13