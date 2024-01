Das schmeckt lecker: Ein Kegelrobben-Jungtier wird in einer Auffangstation in Norddeich gefüttert. Es ist eines von rund drei Dutzend Jungtieren, die während der Wurfsaison von den Seehundstationen in Niedersachsen und Schleswig-Hostein in Obhut genommen wurden.

Foto: Sina Schuldt

