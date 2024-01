In Irland wütet der Sturm »Isha«: Mehrere Bäume knickten um und beschädigten Häuser und Autos - wie hier in der nordirischen Hauptstadt Belfast. Rund 170.000 Haushalte und Unternehmen wurden in der Nacht vom Stromnetz abgeschnitten.

Foto: Liam Mcburney

3/4