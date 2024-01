Tausende Menschen haben in Israel gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu demonstriert. In Tel Aviv verlangten die Teilnehmer einer Kundgebung das sofortige Ende des Gaza-Krieges, um die noch mehr als 100 Geiseln in der Gewalt der Hamas im Gazastreifen freizubekommen.

Foto: Leo Correa

