An etwa 15 Orten in Franken demonstrieren Landwirte mit Mahnfeuern unter dem Motto »Franken in Flammen« gegen geplante Kürzungen der Agrardiesel-Subventionen und die Abschaffung von Kfz-Steuererleichterungen in der Land- und Forstwirtschaft.

Foto: Pia Bayer

