Bereits einen Tag vor dem Sternsingertag am 6. Januar wurde in der bayerischen Staatskanzlei der traditionelle Segen auf die Tür geschrieben. Dafür empfing Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München die Sternsinger aus der Pfarreigemeinschaft St. Peter und Paul aus Burglauer (Franken) und zwei Süd-Nord-Freiwillige aus dem Bistum Obidos in Brasilien.

Foto: Peter Kneffel

