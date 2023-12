Menschen schicken in Rio De Janeiro handgefertigte Boote als Opfergabe aufs Meer hinaus. Hunderte von in Weiß gehüllten und mit Liliensträußen geschmückten Anhängern des afro-brasilianischen Umbanda-Glaubens versammeln sich am Strand der Copacabana, um die Meeresgöttin Lemanja mit einem traditionellen Neujahrsfest zu ehren.

Foto: Bob Karp

1/5