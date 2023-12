Einsatzkräfte der Feuerwehr geben auf einem Parkplatz in Oldenburg zahlreiche Sandsäcke an die Anwohner im Bereich der Hunte am Achterdiek aus. Die Hochwasserlage bleibt in vielen Regionen Niedersachsens angespannt.

Foto: Hauke-Christian Dittrich

1/11