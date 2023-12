Menschen stehen vor einem Passamt in Harare, Simbabwe, an. Ein Reisedokument steht bei vielen Menschen in dem wirtschaftlich angeschlagenen Land ganz oben auf dem Weihnachtswunschzettel. Durch die schlechte wirtschaftliche Lage befürchten einige, dass die Kosten steigen könnten.

Foto: Tsvangirayi Mukwazhi

