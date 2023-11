Ein Selfie für die Ewigkeit: Prinz William am Jewel Changi Airport. In Singapur wird der britische Thronfolger den »Earthshot«-Preis verleihen. Damit werden jährlich fünf Projekte ausgezeichnet, die sich in den Kategorien Naturschutz, Schutz der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun.

Foto: Jordan Pettitt

3/11