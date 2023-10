In nur zwölf Stunden entwickelt sich »Otis« Tropensturm zu einem sehr starken Hurrikan. Mitten in der Nacht trifft er mit heftigen Böen und viel Regen auf die Küste Mexikos. Hier eine Straße ist mit Trümmern in Acapulco. Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht abzusehen.

Foto: Marco Ugarte

