Der Künstler Gunter Demnig verlegt vor dem Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg den siebentausendsten Stolperstein der Stadt. Dieser erinnert an Harald Seligmann, der von 1925 bis 1938 Nachtportier in dem Luxushotel war. Er wurde im Konzentrationslager Neuengamme ermordet.

Foto: Christian Charisius

