Eine als »Catrina« verkleidete Frau geht während der Feierlichkeiten zum Tag der Toten durch Mexiko-Stadt. Der Tag der Toten beginnt offiziell am 31. Oktober und ist einer der wichtigsten Feiertage in Mexiko. Im Mittelpunkt des Festes steht das Gedenken an die Verstorbenen.

Foto: Ginnette Riquelme

7/12