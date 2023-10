Javier Milei will Präsident von Argentinien werden. Hier begrüßt er seine Anhänger bei einer Wahlkampfveranstaltung in Buenos Aires. Der libertäre Populist, der sich als »Anarchokapitalist« bezeichnet, geht als Favorit in die Abstimmung am kommenden Sonntag.

Foto: Natacha Pisarenko

9/13