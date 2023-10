Zum Welt-Mädchentag leuchten zahlreiche Gebäude in Pink, darunter das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. Mit der bundesweiten Illuminierung will die Organisation Plan International auf die fehlende Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen in vielen Regionen dieser Welt aufmerksam machen.

Foto: Daniel Bockwoldt

