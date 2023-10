Aus Solidarität mit Israel wurde das Weiße Haus in Washington in den Farben Weiß und Blau angestrahlt. Dazu schrieb US-Präsident Joe Biden auf Twitter: »Heute Abend sagt Amerika dem israelischen Volk, der Welt und den Terroristen überall klar und deutlich, dass wir an der Seite Israels stehen. Das wird sich nie ändern.«

