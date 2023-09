Mit der Aktion »Pups in Parliament«, übersetzt »Welpen im Parlament«, will die australische Blindenorganisation Vision Australia im Parlamentsgebäude in Canberra für die Unterstützung der Blindenhunde werben. Hier herzt ein Welpe die Labor-Abgeordnete Meryl Swanson.

Foto: Mick Tsikas

5/8