Topfavorit Novak Djokovic steht zum 13. Mal bei den US Open im Halbfinale. Der Serbe beendete die Hoffnungen des Amerikaners Taylor Fritz und gewann deutlich mit 6:1, 6:4, 6:4. Djokovic ist damit in New York nur noch zwei Siege von seinem 24. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier entfernt.

Foto: Manu Fernandez

1/3