Zeitweise galten Przewalski-Pferde als fast ausgestorben. Heute umfasst der Bestand durch Zucht wieder weltweit rund 2400 in Zoos und Zuchtstationen. Die Tiere sind etwa so groß wie Ponys und sehr widerstandsfähig. Sie können in eisiger Kälte, aber auch extremer Hitze leben.

Foto: Katalin Ozogány

