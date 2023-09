Nach fast 30 Jahren findet wieder ein Seifenkistenrennen in Coburg statt. Beim »Seifenkisten-Revival« gingen in drei Rennklassen Fahrerinnen und Fahrer mit ihren selbst gebauten Seifenkisten an den Start. Teilnehmen konnten Kinder, Jugendliche und Azubis von Firmen.

Foto: Pia Bayer

5/12