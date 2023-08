Flammen verbrennen einen Wald in der Nähe des Dorfes Sykorrahi, nahe der Stadt Alexandroupolis, in der nordöstlichen Region Evros. Den sechsten Tag in Folge kämpfen Einsatzkräfte in Griechenland an verschiedenen Fronten gegen Busch- und Waldbrände.

Foto: Achilleas Chiras

