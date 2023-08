In mehreren Provinzen Kanadas zerstören verheerende Waldbrände Häuser und vertreiben Tausende Menschen aus ihren Häusern. Ein Ehepaar nutzt ein Tretboot um zurück ans Ufer zu gelangen, nachdem sie wegen des Waldbrandes am Lower East Adams Lake in Scotch Creek evakuiert wurden.

