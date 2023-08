Neugierig schaut der Seehund »Fine« aus seinem Korb. Er und drei weitere Heuler starten nach einer erfolgreichen Aufzucht in der Seehundstation Norddeich in ein neues Leben. Per Schiff wurden die Seehunde zur ostfriesischen Insel Juist gebracht und dort ausgewildert.

Foto: Hauke-Christian Dittrich

