Außenministerin Annalena Baerbock will nach dem Abbruch ihrer Reise in die Pazifik-Region noch heute per Linienflug nach Berlin zurückkehren. Dabei musste die Grünen-Politikerin nach den Pannen ihrer Regierungsmaschine auch einen Umweg in Kauf nehmen.

Foto: Sina Schuldt

