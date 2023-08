Ein unbekannter Mann soll am frühen Samstagmorgen eine zur Bücherbox umgebaute ehemalige Telefonzelle am Holocaust-Mahnmal »Gleis 17« im Berliner Grunewald angezündet haben. Die Bücher, die in der Telefonzelle zum Lesen bereitstanden und die zu großen Teilen die Zeit des Nationalsozialismus zum Thema haben, wurden fast vollständig zerstört.

Foto: Fabian Sommer

