In nur 48 Stunden will der Oldenburger Langstreckenschwimmer Frank Feldhus alle sieben Ostfriesischen Inseln von Wangerooge bis Borkum abschwimmen. Dabei will der 63-Jährige von Inselufer zu Inselufer durch die Seegatten, also die Strömungsrinnen zwischen den Inseln, schwimmen - eine Strecke von rund 30 Kilometern.

Foto: Mohssen Assanimoghaddam

