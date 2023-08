Schwere Maschinen führen Arbeiten in der Nähe einer eingestürzten Straße in China durch, die von den Wassermassen eines über die Ufer getretenen Flusses im Bezirk Fangshan am Stadtrand von Peking überflutet wurde. Die Zahl der Todesopfer bei den jüngsten Überschwemmungen in Chinas Hauptstadt ist weiter gestiegen.

Foto: Ju Huanzong

