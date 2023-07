Zwei Heuler lassen sich bei der täglichen Fütterung einen Fisch schmecken. In der Seehundstation Friedrichskoog in Schleswig-Holstein befinden sich derzeit 155 junge Seehunde die in den kommenden Wochen ins Wattenmeer entlassen werden, wenn sie das nötige Gewicht erreicht haben.

Foto: Christian Charisius

