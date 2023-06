Kyriakos Mitsotakis umarmt seine Familie in der Parteizentrale in Athen. Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) des bisherigen Ministerpräsidenten hat die Parlamentswahl in Griechenland nach vorläufigen Ergebnissen klar gewonnen.

Foto: Petros Giannakouris

1/14