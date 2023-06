Das traditionelle Nato-Manöver »Baltops« in der Ostsee geht am Morgen in Kiel zu Ende. Schwerpunkt der am 4. Juni gestarteten Übung ist die Sicherung der freien Seewege in der Ostsee, wie die Marine berichtete. Im Vordergrund die deutsche Korvette »Erfurt«.

Foto: Jonas Walzberg

2/6