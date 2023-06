Am Sonntag fand der sechste Lauf der Moto2-Weltmeisterschaft in Italien statt. Ein beeindruckendes Schauspiel gab es vorab am Himmel zu sehen. Flugzeuge der italienischen Luftwaffe sprühten die Farben der Nationalflagge über die Rennstrecke.

Foto: Luca Bruno

