Migranten überqueren den Fluss Rio Grande mit einem Baby in einem Koffer. Die von der Trump US-Regierung verabschiedete, strikte Abschieberegelung Title 42 läuft nun in den USA aus. Diese sah vor, dass die meisten Migranten ohne Papiere an der Grenze sofort abgewiesen wurden.

Foto: Fernando Llano

