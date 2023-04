In Freiburg ist eine scheinbar lustige Figur aufgestellt, doch es geht um ein ernstes Thema: Kritik an der fehlenden Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im Bistum. Mit der Darstellung eines untätigen Bischofs in einer goldenen Hängematte üben Betroffene weiter Druck auf die Kirche aus.

Foto: Silas Stein

