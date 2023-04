Polizisten helfen einem älteren Bewohner in Awdijiwka beim Einsteigen in ein Evakuierungsfahrzeug. Seit Monaten fordern die Behörden die Zivilbevölkerung in Gebieten nahe der Kämpfe in der Ostukraine auf, in sicherere Teile des Landes zu evakuieren.

Foto: LIBKOS

