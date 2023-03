Aussenansicht von Schloss Nymphenburg in München. Bayern ist das einzige Land, das seiner 1918 abgedankten Königsfamilie dank eines üppig ausgestatteten Fonds für die Ewigkeit ein jährliches Einkommen in zweistelliger Millionenhöhe garantiert. Am 8. März 1923 verabschiedete der Bayerische Landtag das Gesetz über den Wittelsbacher Ausgleichsfonds.

Foto: Lukas Barth

