Müll, der in schlecht regulierten Deponien am Flussufer oder direkt in die Flüsse gekippt wurde, sammelte sich während der Hochwassersaison im serbischen Fluss Lim an. Nun versuchen Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens den Abfall ans Ufer zu schieben.

Foto: Armin Durgut

7/15