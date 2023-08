Der Trainer ist neu, derzeit gibt es viele Verletzungsausfälle - und dennoch wollen die Pfullinger Drittliga-Handballer in der bevorstehenden Runde unter den ersten Fünf landen. Was die VfL-Macher optimistisch stimmt.

Die Neuen des VfL Pfullingen. Von links: Marius Spitz, Co-Trainer Christian Jabot, Sportvorstand Simon Tölke, Lukas Dietrich, Valentin Bantle, Trainer Florian Möck, Tobias Haag, Abteilungsleiter Armin Geffke. Foto: Steffen Schanz Die Neuen des VfL Pfullingen. Von links: Marius Spitz, Co-Trainer Christian Jabot, Sportvorstand Simon Tölke, Lukas Dietrich, Valentin Bantle, Trainer Florian Möck, Tobias Haag, Abteilungsleiter Armin Geffke. Foto: Steffen Schanz

