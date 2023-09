Nach dem Saison-Auftaktsieg in Pforzheim haben die Pfullinger Drittliga-Handballer das zweite Spiel verloren. Beim TSB Heilbronn-Horkheim zieht der VfL mit 28:32 (12:17) den Kürzeren. Weshalb die Pfullinger Aufholjagd in der zweiten Halbzeit nicht belohnt wurde.

Der Horkheimer Nick Fröhlich trifft bei diesem Freiwurf den Pfullinger Nils Röller am Kopf. Foto: JoBaur Der Horkheimer Nick Fröhlich trifft bei diesem Freiwurf den Pfullinger Nils Röller am Kopf. Foto: JoBaur

