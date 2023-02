Die Pfullinger Drittliga-Handballer kassieren gegen den TuS Fürstenfeldbruck eine herbe 22:28 (13:12)-Pleite und sacken in der Tabelle auf den sechsten Rang ab. In 38 Minuten gelingen nur zehn Tore.

Der beste Pfullinger bei der Heim-Pleite: Auch diesen Wurf der Fürstenfeldbrucker pariert VfL-Torhüter Daniel Schlipphak. FOTO: BAUR Der beste Pfullinger bei der Heim-Pleite: Auch diesen Wurf der Fürstenfeldbrucker pariert VfL-Torhüter Daniel Schlipphak. FOTO: BAUR

