VfL Pfullingen gewinnt umkämpftes Spiel - dann gibt es Verabschiedungen

PFULLINGEN. Vor der Partie gab es für den zu Beginn der Woche verstorbenen Rolf Brack eine Schweigeminute. Die Handball-Trainer-Ikone Brack coachte von 1997 bis 2004 den VfL und führte diesen im Jahr 2002 in die Bundesliga. Derzeit steht sein Sohn Daniel bei den Pfullingern auf der Kommandobrücke.

Der VfL kämpfte vor 850 Zuschauern um seine Mini-Mini-Chance auf Platz zwei, während Oftersheim/Schwetzingen im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand steht. Zehn Minuten vor Schluss lag Pfullingen noch 25:26 im Rückstand, bog dann jedoch dank einer enormen Willensleistung auf die Siegerstraße ein. Da der Tabellenzweite TuS Fürstenfeldbruck gegen Pforzheim/Eutingen gewann, können die Echazstädter am letzten Spieltag nicht mehr auf Platz eins oder zwei springen – die beiden Ersten ziehen in die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga ein. Fürstenfeldbruck hat vergangene Woche zwar seinen Verzicht auf die Teilnahme erklärt, der Tabellendritte (derzeit Pfullingen) rückt aber nicht nach. Aus der Süd-Staffel nimmt somit nur der HC Oppenweiler/Backnang an der Aufstiegsrunde teil.

Nach dem Spiel wurden Trainer Daniel Brack (übernimmt Oppenweiler), die Spieler Simon Tölke (wird Torwart-Trainer beim VfL), Christian Jabot (wird Co-Trainer der Drittliga-Mannschaft) und Fabian Kehle (der Keeper sprang einige Spiele in die Bresche) sowie Physiotherapeutin Jessica Vöhringer verabschiedet. (GEA)