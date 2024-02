Handball-Drittligist VfL Pfullingen peilt im Heimspiel gegen den TSV Neuhausen/Filder den siebten Sieg in Folge an. Die Gründe für den Höhenflug der Pfullinger.

Felix Zeiler (mit Ball) vom VfL Pfullingen trifft am Samstag auf sein zukünftiges Team TSV Neuhausen/Filder. Hier eine Szene aus einem früheren Duell dieser beiden Teams. Foto: Dieter Reisner, f-drei Felix Zeiler (mit Ball) vom VfL Pfullingen trifft am Samstag auf sein zukünftiges Team TSV Neuhausen/Filder. Hier eine Szene aus einem früheren Duell dieser beiden Teams. Foto: Dieter Reisner, f-drei

