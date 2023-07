Drittligist VfL Pfullingen reduziert Eintrittspreise

Christopher Rix (mit Ball) vom VfL Pfullingen trägt sich neun Mal in die Torschützenliste ein. In dieser Szene gibt er Max Barthelmeß (links) und Kevin Suschlik das Nachsehen. FOTOS: MEYER

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Saison 2023/24 steht fast vor der Tür – ab dem 2. September geht es für die Drittliga-Handballer des VfL Pfullingen wieder rund. Die neue Spielzeit in der sehr stark besetzten Süd-Staffel startet für die Mannschaft von Neu-Trainer Florian Möck wegen der Umbaumaßnahmen in der Kurt-App Halle mit drei Auswärtsspielen. Der VfL Pfullingen ist am 2. September bei der TGS Pforzheim zu Gast, eine Woche später geht es zum TSB Heilbronn-Horkheim und nochmal eine Woche später geben die Möck-Schützlinge ihre Visitenkarte beim VfL Waiblingen ab. Das erste Heimspiel findet am 23. September (20 Uhr) gegen HT München statt. Mit Pforzheim, Waiblingen und München duelliert sich Pfullingen in den ersten vier Spielen mit allen drei Aufsteigern.

Die Verantwortlichen des VfL haben sich zum Ziel gesetzt, die Kurt-App-Halle in der neuen Saison wieder regelmäßig gut zu füllen. Deshalb haben die Macher eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen: Die Eintrittspreise werden reduziert. Erwachsene bezahlen für einen Sitzplatz in Zukunft 12 Euro und für einen Stehplatz 10 Euro. Schüler (12 bis 17 Jahre), Studierende und Schwerbehinderte bezahlen für einen Sitzplatz 10 Euro und für einen Stehplatz 8 Euro. (GEA)