Drittligist Pfullingen holt zwei Rückraumspieler aus Oberliga

PFULLINGEN. Die Kader-Zusammenstellung für die neue Saison kommt beim Handball-Drittligisten VfL Pfullingen gut voran. Nachdem zwölf Spieler des bisherigen Aufgebots ihren Vertrag verlängert hatten und zuletzt Kreisläufer Silas Wagner verpflichtet worden ist, folgen mit den beiden Rückraumspielern Valentin Mosdzien und Tim Hafner zwei weitere neue Gesichter.

Valentin Mosdzien wechselt gemeinsam mit dem neuen Trainer Fabian Gerstlauer vom Oberligisten SG H2Ku Herrenberg nach Pfullingen. Bei den Aktiven spielte der Rechtshänder zunächst beim HBW Balingen-Weilstetten II in der 3. Liga, ehe es zurück nach Herrenberg ging. Der künftige VfL-Spielmacher studiert in Tübingen Sportwissenschaft im Bachelor-Studiengang.

»Wir sind sehr froh, dass er sich für Pfullingen entschieden hat, trotz mehrerer Anfragen von anderen Drittligisten. Er wird im Vergleich zu Lasse Schiemann nochmal eine andere Facette in unser Angriffsspiel und mehr Flexibilität auf Rückraum Mitte bringen«, erklärt Simon Tölke, der Sportliche Leiter der Echazstädter. Mosdzien freut sich über die Rückkehr in die 3. Liga: »Pfullingen ist ein Top-Club in der 3. Liga mit einer besonderen Tradition. Wieder 3. Liga zu spielen war schon länger ein Ziel von mir und die Chance bei so einem Verein zu bekommen, ist natürlich genial«, erklärt der 22-Jährige. Auch die relative Nähe zu seinem Wohn- und Studienort Tübingen kommt ihm sehr entgegen.

Mit Tim Hafner wechselt ein Rückraumspieler von der TSG Söflingen aus der Baden-Württemberg-Oberliga zum VfL. Der Rechtshänder spielte zum Ende seiner Jugendzeit ein Jahr beim VfL Günzburg in der Jugendbundesliga. Für den 23 Jahre alten Physiotherapeuten, der ebenfalls ein Studium der Sportwissenschaft in Tübingen anstrebt, ist das ein kleiner Schritt ins Ungewisse. »Ich freue mich am meisten darauf, dass es ein komplett neues Umfeld für mich sein wird«, erklärt Hafner. »Tim ist ein sehr interessanter Spieler. In Söflingen hat er in den letzten Jahren im linken Rückraum eine spannende Entwicklung genommen. Im Probetraining hat er uns absolut überzeugt«, freut sich Tölke auch über die Zusage von Hafner. »Er bringt uns im Rückraum eine gewisse Flexibilität und Variabilität.« (GEA)