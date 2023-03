Drittligist VfL Pfullingen gastiert am Sonntag beim SV Kornwestheim. Die Brack-Schützlinge peilen 6:0 Punkte in den restlichen drei Spielen an. Kreisläufer Nils Röller wieder dabei.

Fehlt in Kornwestheim: Pfullingens Kapitän Lukas List. FOTO: BAUR Fehlt in Kornwestheim: Pfullingens Kapitän Lukas List. FOTO: BAUR

