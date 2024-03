Achter Sieg in Folge, in der Tabelle nun Dritter - der Höhenflug des Handball-Drittligisten VfL Pfullingen hält an. Gegen Balingen-Weilstetten II gab's ein 34:27.

Erzielt erstmals in der 3. Liga fünf Tore in einem Spiel: Lukas Dietrich vom VfL Pfullingen. Foto: JoBaur Erzielt erstmals in der 3. Liga fünf Tore in einem Spiel: Lukas Dietrich vom VfL Pfullingen. Foto: JoBaur

