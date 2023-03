14 Roth-Tore beim 34:31-Derby-Sieg des VfL Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Wir haben extrem schlecht in das Spiel reingefunden«, sagte Pfullingens Trainer Daniel Brack. Der VfL lag nach zehn Minuten mit 4:9 im Rückstand und ging in der 38. Minute beim 19:18 das erste Mal in Führung. »In diesem Derby war alles drin«, meinte Balingens Trainer Micha Thiemann, einst als Spieler Kapitän des VfL Pfullingen. »Wir waren bis zur 50. Minute die bessere Mannschaft«, fügte er hinzu.

Überragender Akteur auf dem Feld war Niklas Roth. Der Pfullinger Rückraumspieler trug sich 14 Mal in die Torschützenliste ein. Ebenfalls eine bärenstarke Leistung zeigte Paul Prinz – der Kreisläufer erzielte acht Tore. Außerdem trafen für den VfL: Mathis Roth (4), Lukas Fischer (3/2), Lukas List (2), Jannik Hausmann (2) und Felix Zeiler (1).

Der VfL Pfullingen liegt in der Tabelle weiterhin auf Platz vier. Die ersten beiden Plätze, die zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga berechtigen, dürften in den restlichen drei Begegnungen kaum noch zu erreichen sein. Mit einem Sieg im nächsten Spiel am 19. März in Kornwestheim würde der VfL zumindest auf Rang drei nach vorne rücken. (GEA)