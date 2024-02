Hiroki Ito landet nach dem Asien Cup erst am Montag in Stuttgart und steht schon am Dienstagabend beim 2:3-Viertelfinal-Aus des VfB gegen Leverkusen im DFB-Pokal auf dem Platz.

Stuttgarts Hiroki Ito im Duell mit dem Leverkusener Amine Adli. Foto: UlrichHufnagel Stuttgarts Hiroki Ito im Duell mit dem Leverkusener Amine Adli. Foto: UlrichHufnagel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.